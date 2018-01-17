Vodafone планирует 18 января наладить мобильную связь в "Л/ДНР"
Об этом заявил представитель компании Олег Пржевальский на заседании Комитета Верховной Рады по правам человека.
Представитель компании сказал, что в Vodafone рассчитывают, что завтра, 18 января, мобильная связь в ОРДЛО будет восстановлена. Пржевальский добавил, что ремонтные бригады не имеют постоянного доступа к неподконтрольной территории.
Напоминаем, что из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля жители «Л/ДНР» с 11 января фактически находятся в изоляции. Там нет мобильной связи Vodafone.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone может восстановить связь в «Л/ДНР» за день.
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