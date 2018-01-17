﻿

USD 28.65
RSS
За пять дней в Киеве привили от кори 15 тысяч детей

За пять дней в Киеве привили от кори 15 тысяч детей

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

17.01.2018 20:34 112

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Киеве действуют профилактические меры по предотвращению распространения кори, заявил первый заместитель главы горгосадминистрации Николай Поворозник. По его словам, на 16 января зафиксировано 92 случая заболевания корью (из них 68 — у детей), а сейчас -- 99 (75 — у детей). Особенно болеют 5−9-летние детки.

За последнюю неделю вакцинировано около 15 тысяч -- четвертая часть детей, которые не были привиты ранее. «Если вакцинация продолжится такими темпами, то, уверен, уже через несколько дней значительно сократится количество заболевших», -- отметил Николай Поворозник.

Все кабинеты, где можно привиться от кори, продлили свою ежедневную работу и принимают пациентов даже в выходные дни (с графиком работы кабинетов можно ознакомиться здесь)

Напомним, что в Украине используют комбинированную бельгийскую вакцину «Приорикс» (против кори, паротита и краснухи). Срок действия ее заканчивается в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье жалуются на нехватку вакцин от кори и краснухи.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии