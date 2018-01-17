За пять дней в Киеве привили от кори 15 тысяч детей

В Киеве действуют профилактические меры по предотвращению распространения кори, заявил первый заместитель главы горгосадминистрации Николай Поворозник. По его словам, на 16 января зафиксировано 92 случая заболевания корью (из них 68 — у детей), а сейчас -- 99 (75 — у детей). Особенно болеют 5−9-летние детки.

За последнюю неделю вакцинировано около 15 тысяч -- четвертая часть детей, которые не были привиты ранее. «Если вакцинация продолжится такими темпами, то, уверен, уже через несколько дней значительно сократится количество заболевших», -- отметил Николай Поворозник.

Все кабинеты, где можно привиться от кори, продлили свою ежедневную работу и принимают пациентов даже в выходные дни (с графиком работы кабинетов можно ознакомиться здесь)

Напомним, что в Украине используют комбинированную бельгийскую вакцину «Приорикс» (против кори, паротита и краснухи). Срок действия ее заканчивается в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье жалуются на нехватку вакцин от кори и краснухи.