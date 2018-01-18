В Кабмин поступило представление на увольнение Насирова

Министерство финансов подало в Кабинет министров представление об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Представление датировано 17 января 2018 года. Как сообщают «Українські новини», в качестве аргумента для увольнения Минфин приводит информацию британского посольства о наличии у Насирова гражданства Великобритании.

Как отмечают в Минфине, установление факта получения гражданства другой страны влечет утрату права на государственную службу в Украине.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Романа Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса), что нанесло государству ущерб на сумму около 2 млрд гривен. По данным следствия, часть решений Насиров принимал в интересах Александра Онищенко, против которого расследуется дело по подозрению в махинациях с газом.

Расследование противоправной деятельности Насирова началось в марте 2017 года. После задержания Насирова его статус указывается как «отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы». В августе 2017 года стало известно, что Насиров появляется на рабочем месте, но документов не подписывает и решений не принимает.