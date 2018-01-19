На знаменитом пляже в Рио автомобиль въехал в толпу людей (обновлено, фото, видео)
Как минимум 15 человек получили ранения, восьмимесячный ребенок погиб в результате наезда автомобиля на толпу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Jornal do Brasil.
Инцидент произошел 18 января.
Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро (PMRJ) сообщила, что не считает случившееся терактом.
«PMRJ разъясняет, что происшествие на Копакабане не является террористическим нападением, а серьезной катастрофой, в ходе которой водитель потерял контроль над транспортным средством и в итоге врезался в 15 человек, которые находились на набережной», — говорится в заявлении.
По предварительной информации, водитель автомобиля был задержан и сказал, что страдает эпилепсией.
Напомним, что в ночь на пятницу ДТП с пострадавшими произошло и в Киеве: автомобили врезались в автобус.
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