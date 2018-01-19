Принц Уильям поразил британскую прессу, сменив имидж (фото)
Вся британская пресса обсуждает новость: принц Уильям сменил имидж. Герцог Кембриджский появился на публике с ультракороткой стрижкой. Журналисты отмечают, что с новой прической 35-летний принц выглядит моложе и его лысеющая макушка теперь не так сильно бросается в глаза. По информации приближенных, постричься Уильяма уговорила его супруга Кейт, обладающая безупречным вкусом. Из-за редеющих волос над Уильямом постоянно публично посмеивается его младший брат Гарри — обладатель буйной рыжей шевелюры.
Как пишет газета The Sun, стрижка обошлась Уильяму в 180 фунтов стерлингов (250 долларов). Его постриг старший стилист салона, который управляет личный парикмахер Кейт Миддлтон Ричард Уорд. Принца постригли на дому — в Кенсингтонском дворце.
В обычной парикмахерской такую же обещают сделать за десять фунтов.
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По мнению журналистов Уильям теперь выглядит моложе
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