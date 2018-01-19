Перестрелка в Одессе: ранены трое полицейских и случайный прохожий, двое убиты (обновлено, фото)

Сегодня во время стрельбы в центре Одессы, кроме троих полицейских, ранены еще двое гражданских. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в региональном главке Нацполиции.

— Во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия, — сказали в главке. — По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Трое из них — правоохранители, один — случайный очевидец происшествия и еще один человек — находившийся в одном помещении со стрелявшим.

* Валентин Дорошенко, оказавший сопротивление полицейским и застреленный на месте

Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был убит.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

За жизни раненых полицейских борются медики.

Отдел коммуникации Одесского регионального главка Нацполиции уточнил ранее распространенную полицией информацию. Так, по свежим данным правоохранителей, помимо убитого злоумышленника, пострадали еще пять человек: ранены трое полицейских и случайный прохожий. Еще один мужчина убит.

Как ранее сообщали fakty.ua, сегодня, 19 января, в центре Одессы при задержании злоумышленника произошла перестрелка.