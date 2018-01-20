В США запустили ракету Atlas V с военным спутником

Американская ракета-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения стартовала 19 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляцию вела компания United Launch Alliance (ULA), отвечающая за пуск.

GEO-4 предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет. Пуск первоначально был намечен на 18 января, но был отложен из-за технической неисправности.

Масса GEO-4 составляет около 4,5 т, его срок службы — около 12 лет. Аппарат должен стать частью создаваемой американскими ВВС Инфракрасной системы космического базирования (Space Based Infrared System, SBIRS). Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных запусках.

В SBIRS в настоящее время входят около 10 спутников, в том числе выведенные соответственно в 2011, 2013 и 2017 годах на орбиту GEO-1, GEO-2 и GEO-3. Все эти аппараты, как и GEO-4, созданы корпорацией Lockheed Martin. Спутники GEO, оснащенные инфракрасными сенсорами, должны вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле.

Как известно, ULA является совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Основы SBIRS были заложены в США в 1995 году.

Ранее сообщалось о том, что «Южмаш» намерен получить от России 8,2 млн долларов для запуска спутника «Лыбидь».