В США запустили ракету Atlas V с военным спутником

Американская ракета-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения стартовала 19 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляцию вела компания United Launch Alliance (ULA), отвечающая за пуск.

GEO-4 предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет. Пуск первоначально был намечен на 18 января, но был отложен из-за технической неисправности.

Масса GEO-4 составляет около 4,5 т, его срок службы — около 12 лет. Аппарат должен стать частью создаваемой американскими ВВС Инфракрасной системы космического базирования (Space Based Infrared System, SBIRS). Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных запусках.

T-4 minutes to launch of #SBIRS Geo Flight for on @ulalaunch's #AtlasV https://t.co/Xpeei4UKfV