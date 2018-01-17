"Южмаш" намерен получить от России 8,2 млн долларов для запуска спутника "Лыбидь"

Украинское государственное предприятие «Южмаш» ожидает получения от России 8,245 миллиона долларов, которые планируется потратить на завершение строительства ракеты «Зенит-2SLБ» для запуска спутника «Лыбидь».

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя „Зенит-2SLБ“. Заказчик — российский ФГУП „Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры“. Для завершения этого контракта „Южмаш“ ожидает получения 8,245 миллиона долларов, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска», — указано в сообщении.

Контракт на создание спутника «Лыбидь» в декабре 2009 года заключили Национальное космическое агентство Украины и канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd. Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов.

Запустить ракету-носитель «Зенит-3SLB» с украинским спутником с космодрома Байконур планировалось еще в 2011 году, однако запуск до сих пор не состоялся. Сейчас аппарат хранится в России, в ИСС имени Решетнева. В июле 2016 года гендиректор ИСС Николай Тестоедов уведомил Киев о скором истечении срока гарантийного хранения спутника.

Напомним, что предприятие «Южмаш» производит ракеты-носители «Зенит».

Ранее сообщалось о том, что с космодрома Куру (находится во Французской Гвиане) успешно запущена в космос ракета Vega, двигатель для четвертой ступени которой разработан и построен в Днепре — коллективами КБ «Южное» и завода «Южмаш».