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Заболеваемость корью в Одесской области выросла на 22,7 процента

Заболеваемость корью в Одесской области выросла на 22,7 процента

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

21.01.2018 22:47 95

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За последнюю неделю заболеваемость корью в Одесской возросла (по сравнению с данными недельной давности) на 22 процента. Сегодня, 21 января, об этом сообщил на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды руководитель департамента образования обладминистрации Александр Лончак.

По его словам, с начала года зарегистрировано 265 случаев заболевания корью, из которых 160 — у детей.

«Зарегистрированы три летальных случая от кори — два из них лабораторно подтверждены. Все умершие не были привиты», — сказал Лончак.

От отметил, что случаи заболеваемости продолжают регистрироваться: в Одессе — 122 заболевших, в городах Белгороде -Днестровском — 14, Измаиле — 2. В районах области: Лиманском, Овидиопольском, Беляевском, Ширяевском, Белгород-Днестровском, Березовском, Савранском, Великомихайловском, Ренийскои, Подольском, Раздельнянском, Любошовском, Кодымском, Ананьевском, Ивановском, Измаильском — от 1 до 8 случаев в каждом.

Ситуацию прокомментировал директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.

«Случаи кори продолжают регистрировать в Одессе и районах области. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 — дети и 105 — взрослые. К сожалению, в области зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений кори, в том числе — 2 лабораторно подтверждены. Эти люди не имели прививок против опасной инфекции. 5000 доз вакцин направят в медицинские учреждения региона. Вчера Одесса уже получила 1500 доз», — отметил Вячеслав Полясний.

В связи с этим, Одесская областная администрация рекомендовала с понедельника, 22 января, продлить каникулы в учебных заведениях региона. Каким образом реализовать данную рекомендацию — оставить школьников дома, организовать «дистанционные» уроки либо возобновить «очные» занятия — доверено решить руководителям районов и школ.

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