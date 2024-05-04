Це заборонено: якими кольорами не можна фарбувати яйця на Великдень

Великдень — одне з найсвітліших і найрадісніших свят у християнстві. У людей різних конфесій прийнято цього дня фарбувати яйця — вони є символом вознесіння. І завтра вранці, після освячення їжі в церкві, миряни повернуться додому і зможуть приступити до трапези, починаючи її з вареного яйця — незалежно від того, дотримувався хто посту, чи ні.

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У народі вірять, що кожен член сім'ї повинен взяти по крашанці або писанці і позмагатися, стукаючи ними одна по одній. Чиє яйце не розіб'ється, той на весь рік отримає щастя та удачу. В той же час у такій делікатній справі, як красіння яєць є свої заборони й правила, пише Ukr.Media.

Найідеальнішими кольорами для великодніх яєць вважаються червоний, бордовий, білий і помаранчевий. Вони уособлюють радість і світло, яке засяяло від Святого Гробу. Можна вибирати й інші відтінки — наприклад, зелений, синій, жовтий, але основне правило — вони не повинні бути темними.

Церква категорично забороняє фарбувати яйця в чорний, темно-коричневий і темно-синій. В крайньому випадку можна обмежитись улюбленим кольором кулінарки-красуні з милим голосом — він світло-фіолетовий, з білими прогалинами.

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Загалом від темних кольорів під час прикрашання одного з головних символів свята потрібно відмовитися, оскільки вони суперечать великодній радості. Однак вони будуть доречні під час Великого посту або Страсного тижня.

Ще одна пересторога — що робити з шкаралупою великодніх яєць, особливо у тому випадку, коли вони прикрашені наклейками з християнською символікою і зображеннями святих. Багато вірян бояться викидати шкаралупу освячених яєць. Але це відбувається, коли люди неправильно розуміють значення освячення. Священники пояснюють, що саме яйце не стає святинею, тому зберігати шкаралупу і тим паче нести її до церкви для утилізації не треба.

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Яйце — символ Великодня. Його освячують, щоб ми через нього могли долучитися до Бога. При цьому сама шкаралупа не відіграє жодної ролі, її можна просто викидати.

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Чи можна клеїти на яйця та паски зображення святих

Наклейки з християнською символікою, з хрестами, іконами — узагалі справа нехороша. Краще прибрати такі наклейки, щоб потім можна було викинути, не хвилюючись про якісь порушення.

Як правильно утилізувати речі з православною символікою

За словами ієреїв, за потреби можна утилізувати такі речі. Робиться це просто, є 3 способи.

Кинути в проточну річкову воду. Звідси з'явилося багато історій про те, що ікона «прийшла» по воді. Ця традиція йде з житія святих і писань, коли брали ікону й опускали у воду. Течія могла її забрати далеко. Потім вона десь з'являлася, немов сама «приходила».

Ще один спосіб утилізації — спалювання. Попіл при цьому розсипають у тому місці, де його не будуть зневажати ногами і куди не ходять у туалет люди і тварини.

Також їх можна закопати в якомусь спокійному і відокремленому місці.

Якщо виникла необхідність утилізувати зламаний хрестик, стару іконку, запліснявілу просфору, їх можна спалити або кинути в річку. Це найпростіші варіанти.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що доповнити традиційний великодній кошик можна досить незвичною стравою — сирною грудкою, яка є звичним складником великоднього святкування на Закарпатті. Про технологію її виготовлення розповіла львівська фудблогерка Лілія Цвіт.

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