Порошенко, увидев "рефлексии Москвы", пообещал подписать закон о Донбассе

Президент Петр Порошенко пообещал сразу же подписать закон о реинтеграции Донбасса, как только документ поступит из Верховной Рады.

В законе Россия признается государством-агрессором. По словам Порошенко, реакция Москвы на документ еще раз подтвердила нужность такого законодательного определения.

«Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления. Рефлексия Москвы подтверждает, что мы приняли правильный закон о реинтеграции Донбасса, и я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады», — заверил президент.

Также глава государства заверил, что «ни дух, ни буква» закона о реинтеграции Донбасса ни в одной статье не противоречат Минским договоренностям. «В отличие от России, которая ищет любой повод, лишь бы их не выполнять, Украина неукоснительно соблюдает и будет соблюдать свои обязательства», — добавил Порошенко.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса был принят 18 января, но ряд депутатов успели внести проект постановления об отмене закона. После того, как депутаты в следующий раз соберутся в сессионном зале (6 февраля), рассмотрят данный проект и отклонят его, закон будет подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту.

