Стало известно, у кого из политиков больше шансов стать следующим президентом Украины

Лидерами президентского рейтинга в Украине по версии Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центра Разумкова являются лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент страны Петр Порошенко.

Такие данные были получены в ходе соцопроса, проведенного 15—19 декабря 2017 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным на пресс-конференции 23 января результатам опроса, если бы досрочные выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, наибольшее количество респондентов (8,7%) поддержали бы Тимошенко, а за Порошенко отдали бы голоса 7,6% опрошенных украинцев. В четверку лидеров вошли также главы партий «Гражданская позиция» — Анатолий Гриценко и «За життя» — Вадим Рабинович. В то же время других политиков были готовы поддержать 13,5% опрошенных, 17,2%

не участвовали в голосовании, а 20,9% затруднились с ответом.

Если же принимать во внимание только тех граждан, которые выразили намерение участвовать в голосовании (таких оказалось 67,1%), в президентский рейтинг попали также лидер Радикальной партии Олег Ляшко (его готовы поддержать 6%) и лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (5,2%). В топ-3 вошли Юлия Тимошенко (12,1%), Петр Порошенко (10,2%) и Вадим Рабинович (7,7%). Кого-либо из других политиков готовы поддержать 15,9%, а 19,2% опрошенных затруднились с ответом.

Общенациональное исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько украинцев согласны на любые условия ради установления мира в Украине.