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Саймон Шелтон Барнс в костюме Тинки-Винки

Актер из «Телепузиков» замерз насмерть на улице (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

24.01.2018 13:30 1054

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Стала известна причина смерти английского актера Саймона Шелтона Барнса, исполнителя роли Тинки-Викни в популярном детском телешоу «Телепузики» производства британской телерадиокомпании BBC. Как сообщали ранее fakty.ua, он умер через четыре дня после своего 52-летия.

Британская газета The Mirror пишет, что актер был найден мертвым рано утром на набережной Ливерпуля, куда он приехал на несколько дней из своего родного города Амптхилл в графстве Бедфордшир. Саймон, видимо, потерял ночью сознание и замерз насмерть, пролежав на холоде несколько часов. В качестве причины смерти официально указана гипотермия — переохлаждение.

Дальнейших подробностей издание не приводит.

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