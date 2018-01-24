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«На мое «Слава Украине» вице-спикер Госдумы ответил: «Слава»,&nbsp;— Ионова

«На мое «Слава Украине!» вице-спикер Госдумы ответил: «Слава!» - Ионова

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 14:05 389

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Народный депутат Украины Мария Ионова, принимающая участие в составе украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала о встрече в Страсбурге с российскими политиками.

«С утра — отличное настроение. На завтраке встретила в отеле эмиссаров Госдумы мордора, которые жевали подсанкционные в Москве круасаны. Громко в глаза сказала: «Слава Украине!». Круасаны выпали изо рта, вице-спикер Госдумы ответил: «Слава». Я ему сказала: «Молодец, выучил», — сообщила на своей страничке в Facebook Мария Ионова.

Напомним, что российская делегация лишена права голоса, однако на зимнюю сессию для участия в заседании специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee) приехали заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Кстати, накануне Мария Ионова стала свидетелем телефонного разговора Петра Толстого, который сообщал собеседнику о невозможности быстро решить вопрос, мол, сложилась неприятна ситуация. «А он (кто-то из руководящих участников комитета) не имеет право содействовать напрямую, поэтому вынужден был говорить общие слова. Мы сидели тихо на комитете, так как украинцы нас провоцировали, а мы не стали отвечать», — процитировала Мария Ионова российского политика.

Как сообщали fakty.ua, новоизбранный вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев назвал условие, при котором Россию исключат из Совета Европы.

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