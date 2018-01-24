Мать бросила двухмесячную дочь на морозе

Уголовное производство по факту оставления беспомощного человека в опасности открыто в Харьковской области. В селе Новая Мерефа двухмесячную девочку нашел в стогу сена местный житель. На улице в это время было минус 5 по Цельсию, которые из-за высокой влажности и ветра ощущались как минус 12 градусов.

Младенца госпитализировали в одну из больниц областного центра. К счастью, пролежавшая на морозе почти два часа малышка отделалась легкими обморожениями. Сейчас ее состояние стабильно, угрозы для жизни нет.

В полицию о найденном ребенке в 7.30 сообщила местная пенсионерка, муж которой обнаружил девочку. Поскольку таких детей в селе немного, правоохранители быстро установили родителей, рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации Харьковского областного главка полиции Оксана Калмыкова.

Эта семья переехала в село несколько лет назад. Дочь у 30-летней женщины и ее гражданского мужа родилась 17 ноября, но до регистрации ребенка у родителей не доходили руки.

23 января еще до рассвета отец семейства уехал на работу в Харьков. Мать, около шести утра покормив малышку, одела ее и вышла на прогулку. Женщина пояснила, что внезапно «почувствовала сильную усталость от семейных забот, от того, что ребенок трое суток не давал ей отдохнуть, от обязанности делить свою любовь между мужем и дочерью»… Увидев соседа, который вышел по хозяйству во двор, решила подбросить ребенка ему. И, перебравшись через невысокую ограду, сунула девочку в стог сена.

Возможно, на действия женщины повлияла послеродовая депрессия или то, что накануне они с мужем немного выпили. Кстати, по данным «ФАКТОВ», мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а женщина ранее лечилась в психиатрической клинике.

Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего, возможно, матери девочки будет объявлено подозрение, рассказала «ФАКТАМ» сотрудник прокуратуры Харьковской области Ольга Дутова. Вероятно, женщину направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители тем временем готовят документы для лишения матери и отца ребенка родительских прав.

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