Количество украинских пользователей Facebook достигло 11 млн

Согласно данным внутренней статистики Facebook, количество украинских пользователей социальной сети достигло 11 млн. Об этом пишет интернет-издание Watcher.

«В это число входят те пользователи, которые хотя бы раз в течение последних 30 дней заходили в Facebook», — поясняют авторы информации.

Также отмечается, что за последние 12 месяцев количество украинских пользователей соцсети выросло на 67% - с 6,6 млн до 11 млн. Самый большой рост произошел в мае 2017 года, когда «ВКонтакте» и «Одноклассники» попали под санкции.

Напомним, что 15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы Mail.Ru и «Яндекс», сайты российских антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». 17 мая указ о введении новых санкций опубликовали в «Урядовому кур'єрі» и он вступил в силу. 19 июня количество украинских пользователей Facebook превысило отметку в 9 млн, а всего за месяц украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей.

Также напомним, что бурный рост соцсетей, по мнению руководства Facebook, не всегда свидетельствует о позитивных переменах: так, руководство компании выявило 80 тысяч сообщений, которые были написаны российскими троллями.