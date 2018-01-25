Генерала Ватутина похоронили в парке над Днепром, который незадолго до его смерти форсировали войска 1-го Украинского фронта

70 лет назад в Мариинском парке Киева на могиле советского военачальника был открыт памятник, созданный скульптором-монументалистом Евгением Вучетичем

Уютный Мариинский парк — популярное место отдыха. Здесь можно встретить мам с колясками, детей на игрушечных автомобилях, любителей покататься на скейте или распить стаканчик над днепровским обрывом. Но под землей в нескольких местах на территории парка укрыты сотни покойников, о чем уже мало кто помнит. О последних похоронах, состоявшихся здесь, напоминает гранитное изваяние генерала в шинели.

Название «Мариинский» официально присвоили парку в 1873 году, когда только зашла речь о его разбивке. Раньше тут было расчищено место под эспланаду — незастроенную территорию вблизи укреплений Новой Печерской крепости. Из-за этого, как докладывал в столицу Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор князь Александр Дондуков-Корсаков, площадь перед царским дворцом и палисадник при ней «служат более безобразием, нежели украшением города, представляя собой пустырь, на большей части которого не могут быть допущены постройки». Между тем жена Александра II Мария Александровна высказала пожелание создать вместо пустыря благоустроенный парк. Он и улучшил бы вид из окон дворца, и послужил бы уголком отдыха для киевлян. В память об инициативе царицы парк стал Мариинским. Потом, уже в советское время, такое же название распространилось и на дворец.

Еще в 1881 году, после убийства Александра II народовольцами, было решено отвести в Мариинском парке небольшой участок для приходского храма Дворцового полицейского участка во имя святого князя Александра Невского. Необходимые средства собрали не сразу, однако в 1888—1889 годах строительство все же состоялось. Небольшая, но нарядная церковь в византийском стиле была возведена по проекту известного киевского зодчего Владимира Николаева. Он, к слову, жил в том же Дворцовом участке и много лет состоял при храме церковным старостой.

Отвод земли в парке был сделан при том условии, что здесь будет размещена только церковь. Никакие дополнительные постройки — дом священника, приходская школа — не предусматривались. Батюшка квартировал в нескольких кварталах от храма. Соответственно, и для кладбища (какие часто устраивали на церковных погостах) места не оставалось.

Но в 1917—1918 годах, когда Киев стал ареной революционных сражений, недалеко от парка происходили кровопролитные бои при участии рабочих-красногвардейцев с завода «Арсенал». Сначала, в октябре 1917 года, арсенальцы сражались с частями Киевского гарнизона, отстаивавшими интересы Временного правительства, а затем, в январе 1918-го, — с войсками УНР, защищавшими Центральную Раду и независимую Украину. Красногвардейцев, погибших в 1917-м, закопали в землю прямо напротив дворцового фасада. Позже там установили памятник в виде траурной урны на пьедестале. А для погибших участников январского восстания 1918 года (уже после занятия Киева большевиками) выкопали обширную яму в Мариинском парке и уложили туда сотни гробов. Над ними установили стелу с барельефом, а с 1967 года на братской могиле стоит бронзовый пролетарий со знаменем в руке.

Неподалеку стали хоронить и других революционных деятелей, так что значительная часть Мариинского парка буквально напоминала погост возле Александро-Невской церкви. Только крестов над этими могилами не было. Надгробия чаще украшали звездами и лозунгами.

В июне 1923 года Михаил Булгаков, наведавшись в родной Киев, наблюдал такую сцену: «Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке». Не прошло и года, как в том же парке похоронили еще одного летчика. Но тот погиб уже в мирное время: во время воздушного первомайского парада 30-летний пилот Михаил Пальчиков из-за резкого порыва ветра не смог удержать в небе свою машину и разбился.

Со временем Советский парк (так назвали Мариинский парк при большевиках) меньше стал напоминать кладбище. Часть могил перенесли, часть объединили под общими памятниками. Да и церковь в 1930-е годы была снесена. Но в 1944-м решили совершить тут еще одно захоронение. В Киеве скончался генерал армии Николай Ватутин, тяжело раненный в ногу на исходе зимы в Ровенской области. Медикам не удалось его спасти. Могилу генерала поместили в парке над Днепром — эту реку пятью месяцами ранее форсировали войска 1-го Украинского фронта под командованием Ватутина, освобождая Киев от нацистских оккупантов.



* Могила Николая Ватутина, 1945 год

В похоронах участвовал руководитель правительства УССР Никита Хрущев. Он был членом Военного совета 1-го Украинского фронта и близко знал Ватутина по боевым делам. Так уж совпало, что прощаться с умершим товарищем Хрущеву довелось в день собственного 50-летия.



* Никита Хрущев прощается с генералом Ватутиным во время похорон. Фото 1944 года

Сначала на могиле Ватутина лежал простой камень с табличкой. Однако вскоре здесь воздвигли монумент — статую из гранита в полный рост на лабрадоритовом постаменте. Его открыли ровно 70 лет назад — 25 января 1948 года. Могила и памятник оказались точно в перспективе тогдашней улицы Розы Люксембург (теперь Липской). Такое же положение занимала и Александро-Невская церковь. Поэтому теперь иногда можно слышать, что будто бы Ватутина похоронили на месте храма. Но на самом деле вход в церковь был устроен прямо с тротуара, а памятник Ватутину расположен в глубине парка — уже за аллеей, которая проходила позади церковного алтаря.

* Памятник Ватутину в момент открытия. Фото из журнала «Огонек», 1948 год

В реестре культурного наследия Украины могила генерала Ватутина числится как памятник истории национального значения. А сама статуя имеет более скромный статус «недавно выявленного памятника». Тем не менее на нее распространяются нормы закона об охране культурного наследия. Да только это почему-то не помешало демонтировать мозаичные украшения, еще недавно служившие частью постамента…

Авторами памятника были архитектор Яков Белопольский и скульптор Евгений Вучетич. Имя Вучетича в то время было широко известно — он уже успел прославиться несколькими скульптурными портретами героев войны, а с 1946 года руководил работами по возведению мемориала в берлинском Трептов-парке, где создал знаменитую статую советского солдата с опущенным мечом и девочкой в руке. Что же касается образа Ватутина, то поговаривали, что сам маститый скульптор работал над головой генерала, а фигуру в шинели выполнили помощники.

В начале войны Евгений Викторович добровольно отправился на фронт рядовым пулеметчиком и заслужил в боях офицерское звание. На торжественное открытие киевского монумента в присутствии Никиты Хрущева и Вячеслава Молотова скульптор пришел в шинели с погонами. Потом, по окончании всех церемоний, он собрался отдохнуть. Его приятель, литератор Василий Сухаревич, повез Вучетича на Пушкинскую улицу, где в коммуналке жила его знакомая — Мальвина Швидлер, популярная актриса театра Леси Украинки.

Мальвина Зиновьевна потом вспоминала, как на пороге квартиры стоял «красавец в военной форме… Глаза у него были невыносимо голубые! Мне показалось, что я даже знаю, кто это. Он как две капли воды был похож на маршала Рокоссовского! Отчего, честно говоря, я потеряла дар речи. Сухаревич представил своего спутника: „Знакомьтесь, это скульптор Вучетич“. Поверьте, легче не стало… В Советском Союзе (по тем временам) он считался скульптором номер один!»

Знакомство скульптора и актрисы продолжилось в ресторане «Театральный». В тот же вечер Вучетич уехал, но киевской знакомой не забыл. Через несколько лет он опять встретился с ней в Киеве, и между ними разгорелся бурный роман. Однако Мальвина Швидлер была замужем, уходить от мужа не хотела, так что настал момент, когда романтические свидания прекратились.

Впрочем, у Вучетича и в последние годы его жизни был повод приезжать в Киев. Именно он первоначально руководил проектированием статуи «Родина-мать» над Днепром. Но открыть еще один свой киевский монумент ему было не суждено. В 1974 году Вучетича не стало, а работой над изваянием «Родины-матери» занялись другие скульпторы.