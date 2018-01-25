Волкер объяснил, зачем Украине Javelin

Американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США передадут Украине, являются средством для сдерживания агрессии, а не наступления на позиции противника. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью ВВС.

«Мы предложили Украине оборонительное вооружение (Javelin. — Авт.). Например, противотанковое оружие. Его можно использовать только если на вас идут танки. И объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины. Безусловно, все это вооружение не эффективно для наступательных операций и эскалации конфликта. Но я надеюсь, что наш шаг демонстрирует наличие серьезной политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Курт Волкер.

Специальный представитель Государственного департамента США подчеркнул, Украина имеет право защищать себя от агрессии. «И она имеет право искать помощи у других стран, чтобы закрыть пробелы в своей обороне. И у Киева есть такие пробелы. США и другие страны пытаются помочь их закрыть», — сказал Курт Волкер. При этом американский дипломат считает, что конфликт на Донбассе можно остановить за год.

Как ранее сообщали fakty.ua, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin в руках украинцев способны заставить российских военных пересмотреть свое поведение на Донбассе.