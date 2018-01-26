Украинец из-за падения на последнем круге упустил медаль чемпионата Европы по биатлону
На чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау состоялась мужская спринтерская гонка, в которой приняли участие шесть украинских спортсменов — Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Андрей Доценко.
Сегодняшний спринт едва не принес украинской сборной первую медаль на первенстве Европы в Риднау. Ее в копилку нашей команды мог положить 30-летний черниговчанин Артем Прима, преодолевший дистанцию без единого промаха и занявший пятое место. Результат украинца мог быть и лучшим, однако на последнем круге Прима упал, потеряв несколько ценных секунд, которых ему, возможно, и не хватило до подиума.
Неплохо провел гонку и Дмитрий Пидручный, который, несмотря на одну ошибку на втором огневом рубеже, финишировал в десятке сильнейших — на восьмом месте.
К сожалению, не удался сегодняшний спринт одному из лидеру нашей команды Сергею Семенову, продолжающему восстанавливаться после болезни. 29-летний чернинговчанин допустил одну ошибку на стрельбе и занял итоговое 29-е место.
Что касается остальных наших спортсменов, то Руслан Ткаленко с двумя промахами финишировал 36-м, Артем Тищенко (с одним) — 63-м, Андрей Доценко 9с двумя) — 80-м.
Добавлю, что победителем сегодняшней гонки стал Андрейс Расторгуевс из Латвии, второе место досталось россиянину Александру Логинову, третье — болгарину Красимиру Аневу.
Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины.
1. Андрейс Расторгуевс (Латвия) — (0+1) 24:03,0
2. Александр Логинов (Россия) — (1+0) +5,5
3. Красимир Анев (Болгария) — (0+0) +24,5
…5. Артем Прима (Украина) — (0+0) +38,6
…8. Дмитрий Пидручный (Украина) — (0+1) +47,9
…29. Сергей Семенов (Украина) — (0+1) +1:35,7
…36. Руслан Ткаленко (Украина) — (2+0) +1:46,0
…63. Артем Тищенко (Украина) — (1+0) +2:26,2
…80. Андрей Доценко (Украина) — (2+0) +2:50,8
Напомню, что сегодня, в 15.00 состоится спринтерская гонка у женщин, в которой примут участие Яна Бондарь (28-й стартовый номер), Ирина Варвинец (32-й), Ольга Абрамова (45-й), Юлия Журавок (68-й), Мария Панфилова (91-й) и Надежда Белкина (99-й). Прямая трансляция — на телеканале «UA-ПЕРШИЙ».
Завтра, 27 января, в рамках чемпионата Европы по биатлону пройдут гонки преследования у мужчин (начало — в 14.00) и женщин (16.00),
а в воскресенье, 28 января — одиночная смешанная эстафета (14.00) и смешанная эстафета (16.00).
Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA-ПЕРШИЙ».
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