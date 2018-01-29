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Перестрелка возле Святошинского суда в столице: есть раненые

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

29.01.2018 16:08 248

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В центре Киева сегодня, 29 января, произошла уже вторая за день перестрелка. На улице Жилянской возле Святошинского суда перевозчики с помощью оружия выясняли, кто имеет больше прав на курсирование по определенному маршруту. Со слов очевидцев, стрельбу открыл мужчина, который остался недоволен ходом судебного заседания по этому делу. А стрелял он в своих оппонентов.

«Информация об инциденте появилась примерно в 13.50. Оперативники сразу же выехали на вызов. Полиция опрашивает свидетелей и очевидцев. Известно, что ранение получил один мужчина. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство», — сообщила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Управления нацполиции в Киеве Оксана Блыщик.

Сведений о том, из какого оружия велась стрельба — огнестрельного или травматического, пока нет. Проводится экспертиза. В Киеве объявлен план «Перехват». Полиция разыскивает автомобиль «Хюндай Акцент» или «Опель» серого цвета, водитель которого, вероятно, мог быть причастен к преступлению.

Как стало известно «ФАКТАМ», ранения получили три человека, но один отказался от госпитализации.


Ранее fakty.ua сообщали о том, что в столице в результате вооруженного нападения на зал игровых автоматов погиб мужчина.

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