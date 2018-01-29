ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о "параде пленных" в Донецке

Европейский суд по правам человека занялся делом о так называемом «параде пленных» в оккупированном Донецке в августе 2014 года. Обращение в суд направил правозащитник из Днепра Виталий Погосян, о чем сообщил в Facebook.

По мнению автора заявления, «отвечать за это преступление должна только Россия». Формально в заявлении указаны два ответчика — Россия и Украина. Погосян объяснил, что указать Украину необходимо было, поскольку парад проходил на украинской территории, хоть и временно оккупированной. «Если правительство Украины сможет нормально обосновать то, что только Россия является страной-ответчиком, проблем не будет», — объяснил правозащитник.

Евросуд по правам человека теперь будет ждать дополнительных аргументов от ответчиков.

«После предварительного рассмотрения вашего заявления о приемлемости суд решил, согласно статье 54 пункт 2 (b) регламента, довести заявление до сведения правительства и предложить ему предоставить письменные замечания по приемлемости и по существу дела в целом или по одной либо нескольким жалобам, изложенным вами», — говорится в ответе Евросуда.

Напомним, 24 августа 2014 года боевики из террористической «ДНР» организовали так называемый «парад» военнопленных. Около ста украинских военнослужащих со связанными за спиной руками под конвоем были проведены по центральной улице Донецка вдоль площади им. Ленина.