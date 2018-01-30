Антимайдановец Топаз отказался от обмена и переезда в ОРДЛО

Антимайдановец Игнат Кромской, известный по кличке Топаз, утверждает, что его фамилия есть в списках на обмен удерживаемыми лицами. Сам Кромской в обмене участвовать не согласен.

30 января суд приговорил Кромского к восьми годам тюрьмы. Осужденный уже намерен подать апелляцию. Прокуратура, изначально запрашивавшая 15 лет тюрьмы для Кромского, примет решение об апелляции, изучив полный текст приговора.

Как сообщает харьковская МГ «Объектив», в ходе суда Кромской заявил, что является гражданином своего города Харькова и хочет остаться в Украине. «Я от себя не убегу», — сказал он.

«Дело Топаза» рассматривалось с лета 2015 года. Кромского обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), в участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и в незаконном завладении транспортным средством — автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса).