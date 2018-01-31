В Черное море вошел британский ракетный эсминец Duncan
Пресс-центр Объединенного военно-морского командования НАТО (NATO Maritime Command) сообщил в Twitter, что ракетный эсминец ВМС Великобритании «Duncan» вошел в акваторию Черного моря.
«Корабль сопровождает турецкий фрегат «Gaziantep», — уточнила пресс-служба.
Как известно, заход кораблей Альянса в Черное море — нередкое явление. В начале января ракетный эсминец США «Карни» (USS Carney) провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Было отработано взаимодействие в соответствии со стандартами НАТО, а также повышение уровня взаимосовместимости.
Тринадцатого января эсминец покинул Черное море. В июле прошлого года этот корабль уже посещал Украину в рамках учений «Си Бриз-2017» .
Напомним, что в январе были опубликованы фото украинских вертолетов во время посадки на борт американского эсминца.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships
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