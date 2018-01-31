Украинским журналистам отказали в аккредитации на футбольный ЧМ-2018 в России
Федерация футбола Украины отказала украинским журналистам в аккредитации на чемпионат мира-2018, который состоится в России. В федерации объяснили, что решение приняли в целях безопасности.
Национальные футбольные федерации должны были подать списки журналистов на аккредитацию до 31 января 2018 года. О решении ФФУ стало известно непосредственно перед дедлайном.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины участие в турнире принимать не будет.
Ранее стало известно, что украинские дипломаты ведут переговоры с федерациями футбола и фанатскими движениями разных стран о бойкотировании футбольного чемпионата в России.
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