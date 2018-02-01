Кличко: Starbucks обязательно придет в Киев и в Украину

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks однозначно придет в Киев — это лишь вопрос времени. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба политика.

«Очень много спекуляций на эту тему. Я говорил о заинтересованности и намерения Starbucks. Речь идет о франшизе, которая может быть. И такая возможность сейчас рассматривается», — отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что в Украине, и Киеве в частности, работают представительства многих мировых компаний. И он как мэр делает все, чтобы привлекать в украинскую столицу еще больше иностранных компаний.

«Starbucks однозначно придет в Украину, в Киев, — у меня сомнений нет. Это лишь вопрос времени. А мы должны сделать все, чтобы эта компания зашла как можно скорее. И я прилагаю усилия для этого», — подчеркнул мэр.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время выступления на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что известная на Западе сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины.