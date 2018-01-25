Кличко: в Украине могут появиться легендарные кофейни Starbucks

Известная на Западе сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на панельной дискуссии в Украинском Доме в Давосе, передает Интерфакс.

«Вопрос о выходе на украинский рынок уже изучается в глобальной кофейной компании», — сказал он.

Мнение киевского градоначальника нашло подтверждение и в официальном заявлении самой Starbucks Corporation — американской компании по продаже кофе, владеющей одноименной сетью кофеен.

По состоянию на декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру. Ранее кафе Starbucks стали своего рода символом Нью-Йорка — такими, как статуя Свободы, желтые такси и небоскребы.

Ранее сообщалось о том, что Starbucks и другие известные западные бренды могут вписаться только в ту систему, которая не обманывает саму себя. Такое мнение высказал бизнесмен Илья Кенигштейн.

