Британский министр пообещал "обрушить всю мощь правительства" на российских богачей, живущих в Лондоне

В субботу, 3 февраля, британская газета The Times опубликовала интервью с министром по вопросам безопасности Беном Уоллесом. Член кабинета министров заявил, что власти Соединенного Королевства начинают серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов, проживающих на Британских островах, а также с местными коррумпированными чиновниками, которые закрывают глаза на подозрительные действия зажиточных иностранцев.

Министр напомнил, что на днях в Великобритании вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения». Он позволяет властям заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов (70 тысяч долларов) и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, каким образом были получены эти деньги. По данным The Times, власти уже определили десятки целей для расследования.

Уоллес подтвердил эту информацию. «Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь… Вся мощь правительства обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище», — заявил министр.

Он подчеркнул, что образ жизни богатых выходцев из России в Великобритании действительно имеет много общего с тем, что показали зрителям создатели сериала «Макмафия».

Герои сериала «Макмафия»

Этот восьмисерийный проект, снятый совместно BBC и американской студией AMC, уже наделал много шума. В Британии и США его показывали в январе. «Макмафия» рассказывает о международном преступном синдикате, во главе которого находятся живущие в Великобритании выходцы из России. Сериал снят по книге корреспондента BBC Миши Гленни.

На его показ отреагировала Москва. Посольство России в Великобритании обвинило создателей сериала в распространении ложных стереотипов.

Однако Бен Уоллес согласился с тем, что события, показанные в «Макмафии», очень похожи на правду. «Это действительно хорошее изображение одетых с иголочки состоятельных людей, но проследите за деньгами, и они приведут вас к молодой девушке, которая становится жертвой торговли людьми в секс-индустрии.Под глянцем скрывается гадость», — сказал британский министр.

В сериале задействованы известные российские актеры Алексей Серебряков и Мария Шукшина

По мнению Уоллеса, создателям сериала удалось передать представления о «международном характере организованной преступности и безнаказанности некоторых людей», а также жестокости преступного мира.