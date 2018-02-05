﻿

USD 27.89
RSS
лифанов

База "Миротворца" пополнилась еще двумя российскими актерами

Инф. «ФАКТОВ»

05.02.2018 9:38 383

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В базу «Чистилище» сайта «Миротворец» внесен российский актер Игорь Лифанов. Его уличили в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым.

Как обещают представители «Миротворца», после попадения в «Чистилище» сведения об актере будут переданы в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет.

лифанов

53-летний российский актер Лифанов получил известность благодаря ролям в сериалах «Бандитский Петербург. Барон», «Спецназ», «Дикий».

Кроме того, в «Чистилище» сайта «Миротворец» включен известный российский актер Виктор Бычков, известный ролями в таких фильмах, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Жмурки», в сериалах «Убойная сила», «Кухня» и других.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», — вменяется в вину актеру.

Напомним, после гастролей в Крыму в базу «Миротворца» попала российская актриса Лариса Гузеева.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии