База "Миротворца" пополнилась еще двумя российскими актерами

В базу «Чистилище» сайта «Миротворец» внесен российский актер Игорь Лифанов. Его уличили в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым.

Как обещают представители «Миротворца», после попадения в «Чистилище» сведения об актере будут переданы в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет.

53-летний российский актер Лифанов получил известность благодаря ролям в сериалах «Бандитский Петербург. Барон», «Спецназ», «Дикий».

Кроме того, в «Чистилище» сайта «Миротворец» включен известный российский актер Виктор Бычков, известный ролями в таких фильмах, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Жмурки», в сериалах «Убойная сила», «Кухня» и других.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», — вменяется в вину актеру.

Напомним, после гастролей в Крыму в базу «Миротворца» попала российская актриса Лариса Гузеева.