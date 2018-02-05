В Украине слишком сильно сопротивляются проведению реформ, — ЕБРР

В Украине слишком сильное внутреннее сопротивление реформам, в результате чего наша страна может лишиться поддержки международных финансовых организаций.

Как сообщил управляющий директор Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, задержка с проведением реформ уже привела к значительному отставанию от графика кредитования Украины Международным валютным фондом.

«К сожалению, то, что мы видим сейчас, — это задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. И, кстати, хочу отметить, что эта задержка существенная. Ведь если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-й транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года) и не особо обсуждает получение пятого. То есть Украина уже сейчас опаздывает», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Малиж напомнил, что каждый новый транш от МВФ Украина получает после реализации пакета реформ в различных сферах.

«Начиная с сентября 2017, было очень много сделано позитивных вещей: парламент принял законы о приватизации, пенсионной реформе. Но до сих пор на повестке дня остаются открытыми вопросы об урегулировании методики расчета цены на газ для населения и создания Антикоррупционного суда. Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если оно будет продолжаться, Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций», — сказал представитель ЕБРР.

Он указал, что нельзя говорить, что реформы в нашей стране не проводятся, однако нужно продолжать их реализацию, и прежде всего в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщалось ранее, в мировом рейтинге экономической свободы Украина заняла последнее место среди стран Европы.