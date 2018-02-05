Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане
В понедельник, 5 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года.
Согласно распоряжению, Центризбиркому республики поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.
Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.
Исполнительный секретарь партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев.
Напомним, Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в конституцию республики, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться теперь на 7 лет.
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