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Ильхам Алиев

Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

05.02.2018 10:45 103

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В понедельник, 5 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Согласно распоряжению, Центризбиркому республики поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Исполнительный секретарь партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев.

Напомним, Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в конституцию республики, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться теперь на 7 лет.

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