Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане

В понедельник, 5 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Согласно распоряжению, Центризбиркому республики поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Исполнительный секретарь партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев.

Напомним, Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в конституцию республики, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться теперь на 7 лет.