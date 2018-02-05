Чтоб да, так нет: украинских шмелей за границу не вывозили

Недавно в массмедиа появилась информация, что Украина за январь-сентябрь 2017 года увеличила экспорт шмелей на 48%, или на 23,5 тонны до 73 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» сообщали, что средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара.

Но теперь в ассоциации опровергают собственное сообщение и заявляют, что шмелей на экспорт не отправляли вообще, передает «Европейская правда».

«Ошибка произошла из-за неправильной интерпретации кода внешнеэкономической деятельности согласно данным Государственной службы статистики, — поясняют в ассоциации. Живые шмели относятся к определенной группе, по которой, действительно, было экспортировано 73 тонны продукции на общую сумму 307 тысяч долларов США.

«Помимо шмелей, группа включает также пчел, пауков, мотылей и др. Именно по этим категориям осуществлялся экспорт», — говорится в заявлении УКАБ.

Как сообщали fakty.ua, в Минэкономразвития констатировали, что на сегодня елочные украшения из Украины присутствуют на рынках 28 стран.