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Мужчина с прутом в ягодице

В Китае строитель выжил после того, как железный прут проник в его грудную клетку через ягодицу (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

06.02.2018 8:13 555

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В китайском городе Чэньчжоу строитель, оступившись, упал с двухметровой высоты на торчавший внизу ржавый железный прут, использовавшийся для укрепления бетона. Стержень длиной 80 сантиметров прошел через ягодицу и проник в грудную клетку мужчины. Как сообщает газета The Sun, непосредственно внутри тела оказалось около 60 сантиметров прута. Вызванные на место происшествия пожарные отрезали прут от основания, а «скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где врачи провели пациенту шестичасовую операцию.

Чудом выживший 64-летний мужчина находится теперь в критическом, но стабильном состоянии. Врачи говорят, что металлический прут причинил множественные повреждения внутренних органов — в том числе одного из легких.

Ранее сообщалось о бразильском мальчике, который выжил после того, как его сердце насквозь пронзил шампур.

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