Полиция обещает придумать строгое наказание для автоугонщиков

В полиции предлагают впервые за 13 лет законодательно пересмотреть наказание для автоугонщиков, поскольку борьба с этим видом преступлений превращается в бег по кругу.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко считает нынешнее законодательство очень лояльным к автоворам. Так, явно устарела статья, предусматривающая уголовную ответственность за угон лишь при наличии значительного материального ущерба.

«Если злоумышленник угнал автомобиль за 150 тыс. евро, его задержали через пять километров и машину вернули владельцу, реальный ущерб будет равен стоимости израсходованного бензина!» — объяснил Крищенко.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве, нормы закона позволяют переквалифицировать действия нарушителей с части третьей на часть первую статьи 289 Уголовного кодекса. После этого автоугонщикам грозит уже не до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а всего лишь штраф 20,4 тыс. гривен или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«Два-три года мы задерживаем одних и тех же злоумышленников, — добавил Крищенко. — Беру на себя ответственность стать первым, кто будет инициировать внесение изменений в действующее законодательство. Надеюсь на поддержку депутатским корпусом законопроекта, который будет подготовлен МВД. В противном случае ситуация по раскрытию и расследованию этих преступлений и дальше будет напоминать бег по кругу и борьбу с ветряными мельницами».

Напомним, согласно официальной полицейской статистике, в 2017 году в Киеве задержаны 22 преступные группы автоугонщиков. Сообщено о подозрении 161 человеку (82 местным жителям и 79 жителям других регионов или иностранцам). В 287 уголовных правонарушениях предметом посягательства стали автомобили премиум-класса. За 2017 год следователи приняли решение о переквалификации преступления на более легкую часть статьи 289. В итоге только 47 человек арестованы, 60 отпущены под домашний арест, 48 освободились под личное обязательство, шестеро вышли под залог.