В Полтаве экипаж полицейских протаранил иномарку правонарушителя, в результате чего тот получил телесные повреждения

11 февраля около 1.15 ночи экипаж патрульных полицейских заметив, что по улице с односторонним движением в центре Полтавы в противоположном направлении движется автомобиль «Форд Скорпио», начал его преследование. Чтобы остановить правонарушителя, водитель-полицейский на перекрестке улиц Шевченко и Стретенская (кстати, они обе с односторонним движением) направил «Тойота Приус» наперерез иномарке. В результате тарана водитель «Форда» получил телесные повреждения, а стена хирургического отделения Полтавского областного центра стоматологии, рядом с которым это все произошло -- незначительные повреждения.

На данный момент получить официальный комментарий от пресс-службы патрульной полиции пока не удалось. Между тем мнения пользователей соцсетей по этому поводу разделились. Одни считают: главное, что правонарушитель, который, скорее всего, был нетрезв, задержан без жертв и без стрельбы. «Респект экипажу. Еще один урод не будет больше подвергать опасности жизни людей» -- пишут в комментариях. А другие, анализируя попавшие в Интернет фотографии разбитой «Тойоты», сделанные общественным активистом Дмитрием Кустуровым, сомневаются, что правила дорожного движения нарушил пострадавший. И делают вывод: «Полиция учится ездить».

Кстати, за последние 4 месяца в Полтаве зафиксировано уже 4 ДТП с участием патрульных полицейских. Пока до конца не ясно, что на самом деле произошло сегодня ночью, но в трех предыдущих случаях «Приусы» врезались то в легковые, то в грузовые автомобили вследствие невнимательности водителей-полицейских либо вследствие нарушения ими Правил дорожного движения.

Фото Дмитрия Кустурова