Тука дал провокационный рецепт возвращения Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что единственным способом возращения Донбасса Украине является установление в нашей стране жесткой вертикали власти или даже диктатуры. Об этом он сказал во время круглого стола в «Укринформе».

«Единственный путь, который я вижу возможным — это, наоборот, диктатура ради демократии в дальнейшем. К сожалению, то болото, которое сейчас существует в Украине, это и есть то слабое государство, о котором уже много кто говорил сегодня, только не называл вещи своими именами», — сказал Тука.

Он также отметил, что в Украине никогда не согласятся на так называемый «прямой диалог» с боевиками на Донбассе для решения конфликта на востоке Украины, к которому нас подталкивает Кремль. По словам Туки, в украинских государственных учреждениях подобные инициативы не звучали никогда.

«К прямому диалогу нас постоянно и настойчиво побуждает Кремль. Я могу заверить, что в госучреждениях никаких идей о так называемом „прямом диалоге“ я не слышал», — сказал Тука.

Напомним, семьи погибших воинов АТО не готовы ни прощать, ни амнистировать боевиков.