Скончался знаменитый американский певец Вик Дамон (видео)

В воскресенье, 11 февраля, в Майами скончался известный американский певец Вик Дамон. Ему было 89 лет. Дамон был классическим эстрадным исполнителем. Пик его популярности пришелся на 50-е годы, но многие песни в его исполнении до сих пор звучат в эфире американских радиостанций.

Вито Рокко Фаринола (настоящее имя певца) родился 12 июня 1928 года в Бруклине (штат Нью-Йорк) в семье итальянских иммигрантов. Его кумиром был Фрэнк Синатра. Вито стал брат уроки вокала, подражая знаменитому певцу.

Фариноле помог случай. Он работал лифтером в театре «Парамаунт» на Манхэттене. Однажды в лифт зашел популярный певец и телеведущий Перри Комо. Вито набрался наглост и остановил лифт между этажами. Когда Комо удивленно посмотрел на него, лифтер запел.

Исполнив пару куплетов, Фаринола спросил у Перри, есть ли у него хоть малейший шанс. На что Комо с восторгом ответил: «Почему замолчал?! Продолжай петь!»

В тот же вечер Перри представил Вито руководителю оркестра, с которым выступал сам. Музыкант посоветовал Фариноле придумать какой-нибудь псевдоним. И тогда Вито решил называть себя Виком Дамоном. Дамон — это была девичья фамилия его матери.

Его рекомендовали организаторам шоу талантов, и Вик одержал в этом конкурсе победу в апреле 1947 года. Осенью того же года он записал первую песню в студии — I Have But One Heart.

Начало карьеры певца было прервано службой в армии. Однако, до призыва Дамон успел записать еще несколько песен. И они звучали на радио, пока он служил.

После демобилизации Вик вернулся домой уже популярным. В 1954 году он снялся в двух фильмах и продолжал записывать новые песни. В 1956 году Дамон выдал два суперхита — On The Street Where You Live, которую взяли в его исполнении в легендарный мюзикл «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн, и An Affair To Remember, которая стала главной музыкальной темой в культовой мелодраме «Незабываемый роман» с Кэри Грантом и Деборой Керр.

После огромного успеха Вик Дамон снялся в нескольких сериалах и популярных телешоу. Затем вел собственное музыкальное шоу на канале NBC. Оно называлось The Lively Ones. Гостями Дамона были многие американские звезды — Элла Фицджеральд, Каунт Бэйси, Дэйв Брубек, Крис Коннор, Диззи Гиллеспи, Пегги Ли, Оскар Петерсон и другие.

В начале 70-х Вик Дамон отклонил в силу ряда причин предложение Фрэнсиса Форда Копполы сыграть Джонни Фонтэйна в фильме «Крестный отец». Картина стала мировой классикой. Певец, конечно, жалел о своем решении.

Вик Дамон был пять раз женат. Перри Дамон, сын от первого брака с актрисой Пьер Анджели умер в 2014 году. У Дамона остались три дочери от второго брака с Джудит Роулинз. С четырьмя женами певец развелся. Пятая супруга Рена Роуэн-Дамон скончалась в 2016 году. Также у Вика Дамона остались шесть внуков и внучек.

В 2009 году вышли мемуары певца. Дамон в частности вспомнил любопытную историю. Он признался, что был связан с мафией. Вик влюбился в дочь одного из членов мафии. Дело шло к свадьбе, но однажды невеста оскорбила мать Дамона, и он разорвал помолвку. Отец девушку жаждал мести. В результате, утверждал певец, его судьба была решена на сходке боссов мафии. За него вступился сам Фрэнк Костелло, и Вика оставили в покое.

В 2015 году Виктория, одна из дочерей певца, вспомнила в интервью другую историю, которая произошла в начале 70-х. Некий букмекер заявил, что Дамон должен ему крупную сумму. Виктория рассказала, что отец не хотел платить, мол, букмекер его надул. Дамон позвонил Фрэнку Синатре и попросил помочь разобраться. Синатра тут же согласился. Во время встречи букмекер показал Фрэнку некий тайный знак. Синатра понял, что дело серьезное, и посоветовал Дамону заплатить. Что Вик и сделал.