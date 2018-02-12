Под Администрацией президента митингуют около 200 сторонников Саакашвили, - СМИ

Около 200 сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили митингуют у Администрации президента на Банковой, сообщают «Українські Новини».

Протестующие ведут себя мирно, зафиксирована только одна потасовка с правоохранителями. Собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку экс-президента Грузии и держат плакаты.

Участники акции установили звуковую аппаратуру у кордона полиции и призывают граждан выйти на шествие в центре Киева 18 февраля. Активных действий в ходе митинга в понедельник, 12 февраля, не планируется.

Ранее УНН сообщало о задержании одного из митингующих, которого доставили в управление полиции. Правоохранители утверждали, что отпустят участника протестной акции после составления админпротокола.

Как сообщали fakty.ua, погранслужба РП сообщала, что Михеил Саакашвили был принят на территории Польши.