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В Киеве митингуют около 200 сторонников Саакашвили,&nbsp;— СМИ

Под Администрацией президента митингуют около 200 сторонников Саакашвили, - СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 21:29 212

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Около 200 сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили митингуют у Администрации президента на Банковой, сообщают «Українські Новини».

Протестующие ведут себя мирно, зафиксирована только одна потасовка с правоохранителями. Собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку экс-президента Грузии и держат плакаты.

Участники акции установили звуковую аппаратуру у кордона полиции и призывают граждан выйти на шествие в центре Киева 18 февраля. Активных действий в ходе митинга в понедельник, 12 февраля, не планируется.

Ранее УНН сообщало о задержании одного из митингующих, которого доставили в управление полиции. Правоохранители утверждали, что отпустят участника протестной акции после составления админпротокола.

Как сообщали fakty.ua, погранслужба РП сообщала, что Михеил Саакашвили был принят на территории Польши.

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