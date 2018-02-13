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Попович

В Киеве проходит прощание с выдающимся ученым Мирославом Поповичем (фото)

Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

13.02.2018 13:22 334

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В Киеве состоялось прощание с выдающимся ученым, философом, академиком НАН Украины Мирославом Поповичем, скончавшимся 10 февраля на 88-м году жизни.

Гражданская панихида проходила в Национальной академии наук Украины. Проститься с великим ученым пришел президент Петр Порошенко.

«Сегодня Украина хоронит своего великого сына Мирослава Владимировича Поповича. Трудно преувеличить масштаб этой личности и дел, которые он сделал для возрождения Украины, украинского духа, украинской морали, — заявил президент на церемонии прощания. — Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее и мечтал о решительном реформировании Украины, давал очень ценные советы… Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин».

Порошенко назвал Поповича своим учителем и выразил соболезнования семье ученого и всем украинцам.

Похоронят Мирослава Поповича на Байковом кладбище.


Фото автора и Николая Лазаренко

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