В Киеве проходит прощание с выдающимся ученым Мирославом Поповичем (фото)

В Киеве состоялось прощание с выдающимся ученым, философом, академиком НАН Украины Мирославом Поповичем, скончавшимся 10 февраля на 88-м году жизни.

Гражданская панихида проходила в Национальной академии наук Украины. Проститься с великим ученым пришел президент Петр Порошенко.

«Сегодня Украина хоронит своего великого сына Мирослава Владимировича Поповича. Трудно преувеличить масштаб этой личности и дел, которые он сделал для возрождения Украины, украинского духа, украинской морали, — заявил президент на церемонии прощания. — Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее и мечтал о решительном реформировании Украины, давал очень ценные советы… Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин».

Порошенко назвал Поповича своим учителем и выразил соболезнования семье ученого и всем украинцам.

Похоронят Мирослава Поповича на Байковом кладбище.



Фото автора и Николая Лазаренко