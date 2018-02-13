Звезды итальянского кино Орнелла Мути и Микеле Плачидо приедут в Киев

Звезды итальянского кино Орнелла Мути и Микеле Плачидо представят в Киеве спектакль «Суд над ведьмой». Мировые знаменитости, звезды фильмов «Укрощение строптивого» и «Спрут» сыграют главные роли в премьерном спектакле. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Энрико Мария Ламанна.

Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в средневековом городе Тоди. Это история времени, когда любая попытка женщины поднять голову и доказать свое право на любовь и свободу выбора, приводила к кровавым последствиям. Орнелла Мути предстанет в роли Франчески, обвиненной в колдовстве, Микеле Плачидо исполнит роль инквизитора.

Сам спектакль «Суд над ведьмой» Энрико Мария Ламанна поставил в 2017 году. По его словам, постановка готовилась специально под его любимую актрису Орнеллу Мути, с которой он уже сотрудничал в ее дебютном спектакле «Еврей» в 2010 году. Новую работу режиссер назвал «невыносимо прекрасным шоу, мучительно своевременным и сильным, волшебным моментом осмысления».

Ранее fakty.ua сообщали, что вместе с Орнеллой Мути в итальянском фильме снялся Остап Ступка, а итальянский актер Микеле Плачидо объявил о завершении кинокарьеры.