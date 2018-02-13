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Александр Баранов

Вынесен приговор военному-дезертиру, которого СБУ хитростью выманила из Крыма

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 14:42 311

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К 13 годам тюремного заключения Подольский районный суд Киева приговорил бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины Александра Баранова, обвиняемого в дезертирстве и государственной измене.

Уроженец Канева Черкасской области, младший сержант Баранов проходил службу в украинской армии в Крыму в должности планшетиста командного пункта полка. В марте 2014 года изменил присяге и перешел на службу в оккупационную армию Российской Федерации, заняв должность механика самолета. Более того, 2 апреля 2014 года он получил российский паспорт.

В ходе судебных заседаний Баранов не раскаялся и вину признавать отказался. Несмотря на это суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 408 (дезертирство) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания — младший сержант.

Напомним, 20 ноября 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины на пункте пропуска «Чонгар» задержали младшего сержанта Александра Баранова и прапорщика Максима Одинцова, которых обвиняют в дезертирстве и государственной измене.

Тогда в ведомстве рассказали, что предатели пытались купить в Украине поддельные дипломы о высшем образовании, и именно в момент якобы передачи документов их задержали.

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