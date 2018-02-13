Громкое дело: экс-прокурору Сусу изменили меру пресечения

Экс-заместитель руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус взят под стражу без возможности внесения залога. Об этом со ссылкой на постановление Соломенского суда Киева сообщает «Громадское».

С июля прошлого года Дмитрий Сус находился под домашним арестом, но в январе суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 миллионов гривен. Поскольку экс-чиновник ГПУ деньги не внес, судьи изменили ему меру пресечения на содержание под стражей.

Напомним, что Дмитрия Суса подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также декларировании недостоверных данных. 25 июля 2016 года его задержали в аэропорту «Борисполь» и с 27 июля отправили под домашний арест. По версии следствия, подозреваемый якобы присваивал изъятые при обысках средства, а также перепродавал их, как, в частности, игровые автоматы и видеорегистратор.

Как сообщали fakty.ua, ранее Дмитрий Сус заявлял, что не сможет внести назначенный судом зало