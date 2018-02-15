Возле суда, где слушалось дело Труханова, выстрелили в полицейского (видео, обновлено)

У здания Соломенского районного суда Киева, где сегодня выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, были слышны выстрелы.

Видео событий, где четко слышны выстрелы, опубликовал сайт Depo.ua.

Были задержаны как минимум три человека. На месте события обнаружен нож одного из участников стычки.

Полиция подтвердила, что один из правоохранителей был ранен. Полицейский с огнестрельными ранениями ног госпитализирован. Стрелка задержали и доставили в управление полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, здание суда охраняют подразделения полиции и Национальной гвардии. Перед началом заседания туда подтянулись молодые люди спортивного телосложения, одетые в черное. Они отказались назвать организацию, которую представляют.