В Киеве изменят маршруты троллейбусов

В ночь на 16 февраля (с полуночи до 5.30) в связи с ремонтом контактной троллейбусной линии в работу ночных маршрутов №№ 92Н и 93Н внесены изменения, сообщили в «Киевпасстрансе».

Так, движение троллейбусов № 92Н организовано по маршруту:

ж/д вокзал «Южный», по проспекту Победы, улицам Довженко, Телиги, Мельникова, Оранжерейной, Дорогожицкой, Вавиловых, Щусева, Стеценко, через Интернациональную площадь, по улицам Гречко, Порика до проспекта Свободы;

обратно: от проспекта Свободы по улицам Порика, Гречко, через Интернациональную площадь, по улицам Стеценко, Щусева, Мельникова, Черновола, по Воздухофлотскому проспекту к ж/д вокзалу «Южный».

Маршрут № 93Н закрывается.

Между тем в связи с проведением продуктовых ярмарок на улицах Иорданской (на участке от улицы Архипенко до проспекта Степана Бандеры) и Закревского (на участке от проспекта В. Маяковского до улицы Т. Драйзера) изменятся схемы движения автобуса № 101 и троллейбуса № 34.

В течение дня (с начала движения и ориентировочно до 18.00) движение организовано по маршрутам:

- троллейбус № 34 будет следовать по маршруту улица Северная — проспект Героев Сталинграда — улица Маршала Тимошенко — проспект Героев Сталинграда — проспект Степана Бандеры и в обратном направлении;

- автобус № 101 будет курсировать от станции метро «Петровка» до проспекта В. Маяковского и далее — по своему маршруту, затем от улицы Т. Драйзера до улицы Закревского и снова по своему привычному маршруту.

Напомним, что с 24 февраля начинается капитальный ремонт на станции метро «Святошин». Поскольку закрывается выход из подземного перехода в сторону проспекта Победы и завода «АТЭК», на период проведения работ (ориентировочно до конца мая) «Киевпасстранс» вводит дополнительную остановку «по требованию» для автобусов №№ 23, 90 и троллейбусов №№ 7 и 93Н.