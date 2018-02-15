﻿

USD 26.65
RSS
В Хмельницком еще шесть школ закрыли на карантин

В Хмельницком закрыли на карантин еще шесть школ

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 22:07 62

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Хмельницком из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 29 учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает УНН.

Решение о закрытии 26 общеобразовательных школ было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкого городского совета. Сегодня городские власти поручили отправить на карантин еще несколько учебных заведений.

«С пятницы, 16 февраля, карантин вводится еще в 6 общеобразовательных учебных заведениях города. Ученики этих школ будут отдыхать от занятий в пятницу и понедельник, а будет ли продлен карантин дальше — решит заседание специальной комиссии», — говорится в сообщении.

Как сообщали fakty.ua, в пяти областях Украины превышен эпидемический порог по гриппу

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины