В Хмельницком закрыли на карантин еще шесть школ

В Хмельницком из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 29 учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает УНН.

Решение о закрытии 26 общеобразовательных школ было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкого городского совета. Сегодня городские власти поручили отправить на карантин еще несколько учебных заведений.

«С пятницы, 16 февраля, карантин вводится еще в 6 общеобразовательных учебных заведениях города. Ученики этих школ будут отдыхать от занятий в пятницу и понедельник, а будет ли продлен карантин дальше — решит заседание специальной комиссии», — говорится в сообщении.

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