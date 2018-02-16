Климкин заявил о необходимости «полицейского компонента» миссии на Донбассе

Россия окажет сопротивление предложенной идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе из-за того, что хочет сохранить этот регион под своим контролем, заявил в Мюнхене министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Все прекрасно понятно: они (россияне — ред.) хотят оставить Донбасс под своим контролем, перезагрузить Донбасс, легитимизировать и потом пытаться такого „троянского коня“ впихнуть в состав Украины. Такого по определению не будет», — цитирует главу внешнеполитического ведомства «Укринформ». Поэтому, считает Павел Климкин, переговоры по миротворцам ООН будут сложными.

Комментируя доклад Института Хадсона о возможном формате миротворческой миссии на Донбассе, глава МИД Украины отметил, что ее количественный состав не является самым главным вопросом: «Вопрос о 20 тысячах, или 25 или 15 тысячах (наблюдателей в составе миссии — ред.) — очень важный вопрос. Но я рискну сказать, что не это главное».

Главным, убежден он, является вопрос: уйдет ли Россия с Донбасса, выводя свои силы и оружие, и передаст ли контроль за оккупированными территориями международному сообществу и Украине. А также то, каким образом это будет происходить и в какой последовательности. «Вот это фундаментальный вопрос — как мы должны сделать формат этой миссии», — сказал министр.

По его словам, важным моментом в этом докладе, на что многие не обратили внимание, является полицейский компонент. «Сначала миротворцы должны достичь того, чтобы Россия вышла, вывела все оружие… А кто дальше будет арестовывать? Кто будет контролировать, разоружать? Поэтому должен быть полицейский компонент», — подчеркнул Климкин. По его словам, без полицейского компонента, без того, чтобы международное сообщество взяло контроль, ничего не будет.

Как сообщали fakty.ua, главы МИД Украины и РФ договорились о встрече в Мюнхене.