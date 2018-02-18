Украина завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане (фото)

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. И сразу «золото»! Его в копилку нашей сборной принес фристайлист Александр Абраменко, занявший первое место в соревнованиях по лыжной акробатике.

В сегодняшнем финале 29-летний уроженец Харьковской области, представляющий на состязаниях Николаев, занял третье место в первой попытке (пробился в топ-9), четвертое — во второй (попал в топ-6) и показал первый результат в третьей решающей.

«Серебро» в этом виде программы досталось китайцу Цзя Цзуняну, «бронза» — россиянину Илье Бурову.

Олимпиада-2018. Фристайл. Лыжная акробатика

Финальный протокол

1. Александр Абраменко (Украина) — 128,51

2. Цзя Цзунян (Китай) — 128,05

3. Илья Буров (Россия) — 122,17

4. Павел Кротов (Россия) — 103,17

5. Оливье Рошо (Канада) — 98,11

6. Станислав Гладченко (Беларусь) — 92,61

7. Ци Гуанпу (Китай)

8. Джонатон Лиллис (США)

9. Лю Чжунцин (Китай)

10. Дэвид Моррис (Австралия)

11. Миша Гассер (Швейцария)

12. Димитри Ислер (Швейцария)

Отмечу, что нынешняя Олимпиада — четвертая в карьере Абраменко. На предыдущей, в Сочи-2014, Александр занял шестое место. Также он становился 24-м в Ванкувере-2010 и 27-м — в Турине-2006.

К слову, награда Абраменко стала первой медалью Украины в олимпийских соревнованиях по фристайлу. Также то третья золотая награда для нашей страны на зимних Олимпиадах: до этого на высшую ступень пьедестала почета поднималась фигуристка Оксана Баюл в 1994 году в Лиллехаммере, а также эстафетная четверка биатлонисткок (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Вита и Валя Семеренко) в 2014-м в Сочи.

Добавлю, что за победу на Играх-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко получит от государства 125 тысяч долларов призовых в гривневом эквиваленте.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что основные медальные надежды на предстоящей Олимпиаде возлагаются на сборную Украины по биатлону, а также на фристайлиста Александра Абраменко.