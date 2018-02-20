НАБУ завершило расследование "янтарного" дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что завершило досудебное расследование так называемого «янтарного дела». Уголовное производство было открыто летом 2017 года по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Фигурантами «янтарного дела» являются народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат, помощник-консультант депутата, представитель межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль» и двое связанных с ним лиц. С 15 февраля шестеро подозреваемых и их адвокаты могут знакомиться с материалами следствия.

Сегодня же стало известно решение в рамках еще одного дела, расследуемого НАБУ в отношении депутата Полякова. Национальное антикоррупционное бюро проверяло обстоятельства, которые могли свидетельствовать о незаконном обогащении депутата. Был наложен арест на квартиру сестры парламентария. 20 февраля Соломенский районный суд Киева снял с квартиры арест.

Напомним, ранее планировалось завершить расследование по «янтарному делу» до конца 2017 года.