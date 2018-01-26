﻿

USD 28.75
RSS
Розенблат

Из-за отсутствия света в суде Розенблат и дальше будет ходить с браслетом

Александр МИХАЙЛОВ, «ФАКТЫ»

26.01.2018 13:35 52

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Соломенский райсуд Киева перенес заседание по изменению меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату, проходящему по «янтарному делу». Об этом сообщил «Украинской правде» адвокат парламентария Алексей Шевчук.

«Суд перенесли на 2 февраля в связи с тем, что в Соломенском суде на улице Шутова нет света», — сказал он. Таким образом, Розенблат должен и дальше ходить с браслетом. По словам адвоката, на улице перед судом прокурор попытался вручить Розенблату документ о продлении сроков предварительного расследования в «янтарном деле» до 19 апреля.

Алексей Шевчук ранее направил генпрокурору Юрию Луценко ходатайство о прекращении уголовного производства в отношении его клиента.

Ранее fakty.ua сообщали, что Борислав Розенблат вместе с коллегой по парламенту, членом фракции «Народный фронт» Максимом Поляковым, подозревается в получении взятки за содействие иностранной компании в организации добычи янтаря на Житомирщине.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии