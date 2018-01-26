Из-за отсутствия света в суде Розенблат и дальше будет ходить с браслетом

Соломенский райсуд Киева перенес заседание по изменению меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату, проходящему по «янтарному делу». Об этом сообщил «Украинской правде» адвокат парламентария Алексей Шевчук.

«Суд перенесли на 2 февраля в связи с тем, что в Соломенском суде на улице Шутова нет света», — сказал он. Таким образом, Розенблат должен и дальше ходить с браслетом. По словам адвоката, на улице перед судом прокурор попытался вручить Розенблату документ о продлении сроков предварительного расследования в «янтарном деле» до 19 апреля.

Алексей Шевчук ранее направил генпрокурору Юрию Луценко ходатайство о прекращении уголовного производства в отношении его клиента.

Ранее fakty.ua сообщали, что Борислав Розенблат вместе с коллегой по парламенту, членом фракции «Народный фронт» Максимом Поляковым, подозревается в получении взятки за содействие иностранной компании в организации добычи янтаря на Житомирщине.