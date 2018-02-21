ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.21 февраля 2018

Честно говоря, очевидного повода для представления сегодняшней композиции просто не нашел. Хотя, конечно же, жизнь подбрасывает ежедневно такое количество поводов, что хоть отбавляй… Только большинство из них, как бы помягче выразиться, настолько не веселые, а порою даже весьма печальные, что мне очень не хотелось бы усугублять ваше настроение еще чем-то грустным.

Вот и решил посреди рабочей недели порадовать любителей фарфорового искусства представлением яркой и очень милой, на мой взгляд, фигурки. Она продолжает уже знакомую вам серию сюжетов, посвященных детям и собакам. Причем, хотел бы обратить ваше внимание на то, сколь искусно воссозданы в этой работе образы героев сюжета. И дог натуралистичен до мельчайших деталей. И маленькая красотка, оседлавшая его, потрясающе точно копирует (и экипировкой своей, и умением сидеть) взрослую наездницу.

Если эта работа способна хоть на мгновение вызвать у вас улыбку умиления в затянувшейся череде повседневных проблем и глобальных тревог по поводу того, что всем нам сейчас приходится переживать, то я буду, по меньшей мере, рад. Сегодняшним именинникам от души желаю добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

МАЛЕНЬКАЯ АМАЗОНКА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2011

Скульптор: Virginia González

Размер: 27×23 cm