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Часы

Самый богатый человек в мире начал строить часы за 42 миллиона долларов, из которых раз в тысячу лет будет выскакивать кукушка (видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

21.02.2018 18:36 298

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Самый богатый человек в мире, основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос начал строительство механических часов, которые могут работать самостоятельно, без вмешательства человека, в течение 10 тысяч лет. Проект, в котором будет задействована компания известного изобретателя Дэнни Хиллиса The Long Now Foundation, обошелся миллиардеру в 42 миллиона долларов.

Часы высотой более 152 метров будут расположены внутри горы в американском штате Техас. Для этого в горе выдолбили специальную полость.

Хиллис разработал идею таких часов еще в 1995 году. В действие они будут приводиться благодаря дневным и ночным температурным циклам, которые будут синхронизироваться в полдень. Часы будут «тикать» один раз в год. И каждые 24 часа исполнять уникальную мелодию, которая станет «сочиняться» с помощью специального генератора звуков. Один раз в тысячелетие из окошка будет появляться кукушка.

Создатели часов считают, что, когда на Земле будут исчезать и появляться новые цивилизации, эти часы все еще будут продолжать работать. «Вы не сможете представить себе этот мир будущего… Но мы хотим попытаться пройти к нему с помощью этих часов», — сказал Безос, добавив, что необычный хронометр станет символом дальновидного мышления.

Единственной целью, с которой Безос решил создать эти часы, является желание поразить воображение потомков. «В 4000-м году кто-то увидит их и подумает: «И за каким дьяволом они это построили?», — говорил он ранее.

После установки диковинка будет открыта для посещения публики. Вот только добраться туда будет нелегко. Гора находится в пустынной местности. Ближайший аэропорт расположен в нескольких часах езды на машине. Да и на гору еще надо будет залезть: вход будет располагаться довольно высоко.

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